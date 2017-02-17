？？？？華龍網2月17日14時訊（通訊員 陳廷權）日前，中央文明辦發佈2017年1月「中國好人榜」，經廣泛推薦、評選，拄著拐棍走遍山鄉開展精準扶貧的巫山縣公共資源交易中心幹部、楊柳村扶貧工作隊隊長劉紅上榜，被評為敬業奉獻「中國好人」。

？？？？據了解，自2015年劉紅被派往該縣廟宇鎮楊柳村擔任扶貧工作隊隊長以來，他拄著拐杖進村入戶的身影沒有間斷，每次走訪，他都要杵一根木棍，久而久之，就被當地群眾笑稱為「拐棍隊長」。

？？？？他駐村期間拄壞4根拐棍，幫助97戶脫貧，在村裡只要聽到拐杖敲擊青石板路發出篤篤的聲響，不用看，老百姓就知道——準是他們陌生又熟悉的「拐棍隊長」來了。

？？？？楊柳村出門就爬坡。他心臟有毛病，膝蓋也不好，儘管如此，他一有空就堅持到貧困戶家裡走訪。在他駐村期間，他走遍了全村109戶貧困戶，到每一戶家中都走訪了至少3次，重點戶達10次以上。他堅持長期駐村，除了每月兩次集中學習外，其它全部工作日都駐紮在村裡，遇上緊急情況，周末還得留在村裡加班。

？？？？為加強扶貧宣傳活工作，他牽頭製作戶外大型宣傳標語3幅，可移動橫幅標語10幅，張貼短幅標語60幅、寫真標語50幅，路燈燈箱式標語30個，製作了公示牌3塊，村規民約告知牌6塊，形成了濃厚的脫貧攻堅氛圍

？？？？他組織召開了3次貧困戶大會和1次非貧困戶代表大會、6次院壩會集中宣講脫貧攻堅政策；利用每次入戶機會針對性面對面宣講脫貧政策；利用村廣播進行宣講；利用LED電子顯示屏滾動播放脫貧攻堅宣傳標語和攻堅政策。

？？？？他將攻堅政策製成錄音，利用村垃圾車流動宣講；將「1+5+11」政策主要知識點製成100個搶答題，開展了3次有獎問答活動，增進群眾對攻堅政策的了解；入戶發放了脫貧攻堅信息年畫、宣傳單；印製發放攻堅政策文件彙編120套，確保交易中心幫扶職工、村幹部、駐村工作隊員、每戶貧困戶人手一套。

？？？？他的努力沒有白費。如今，楊柳村已整合投入各項資金800餘萬元，相繼啟動了8.5公里產業路、10口3780方人畜飲水池、村道路亮化、村文化廣場、安置點基礎設施等項目建設。已完成生態搬遷50戶，219人享受補助116.6萬元；已完成C、D級危房改造24戶；已種植脆李1000畝，發展100隻山羊養殖大戶1戶，30頭養牛大戶1戶，養蜂戶1戶，分別成立了脆李、核桃2個專業合作社，協議受讓了「龍骨坡」農產品商標。全村已有97戶貧困戶成功脫貧和實現了整村脫貧目標。

？？？？楊柳村的脫貧攻堅工作在該縣上組織的多次督查中得到高度肯定，半年督查時劉紅被列為幹得好的駐村工作隊長之一，受到縣脫貧攻堅推進會通報表揚，並被評為該縣優秀共產黨員、重慶市扶貧攻堅先進個人。

？？？？劉紅也因拄著拐棍走遍山鄉開展精準扶貧，經推薦、評選已上榜第54期「重慶好人榜。