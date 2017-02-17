（中央社記者邱國強北京17日電）針對陸客日前拒絕越南邊防人員索討小費而被打，越南國家旅遊總局今天說，向遊客收取不符國家規定的費用是非法的。越南歡迎陸客，並將採取措施為陸客進入越南提供更多便利。



新華社報導，越南國家旅遊總局是以書面答詢形式，作上述表示。



報導指出，越南國家旅遊總局陸客被毆傷一事表示遺憾，將敦促相關部門調查、澄清和處理這一事件。



越南國家旅遊總局還說，越南「一向歡迎中國遊客」，並採取措施保證陸客受到公平對待。而中國大陸仍將是越南旅遊業最大的市場，未來將與相關機構合作，為陸客進入越南提供更多便利條件，並願意聽取陸客的意見。1060217