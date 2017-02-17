研究：海參萃取物有助緩解化療痛苦中央社 (2017-02-17 15:12)
（中央社記者張謙香港17日電）據報導，中國大陸一項研究發現，海參萃取物有助緩解癌症病患化療過程中的痛苦。這項研究獲得大陸國家科技進步二等獎。
廣州日報今天報導，獲獎的是中國科學院南海海洋研究所「大佑生寶」科學家小組，小組提取的野生海參全能幹細胞(月太)有助患者熬過痛苦化療。
報導指出，中科院南海海洋研究所聯合中山大學、華南理工大學、廣州中醫藥大學等，進行了長達10年相關研究。
報導提到，廣東嶺南肝病研究所也證實這種萃取物可以快速提升白細胞和血紅細胞數量。1060217
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