台灣郵輪旅遊夯 業者再推雙郵輪、雙母港NOWnews今日新聞 (2017-02-17 15:19)
行政院推廣「台灣郵輪產業化發展策略」政策，讓郵輪產業成為觀光產業要角，也讓台灣成為亞洲第二大郵輪客源市場。麗星郵輪母公司「雲頂香港」看好台灣發展潛力，將首度於台灣提供雙郵輪服務，分別以基隆與高雄為母港，搭配Fly Cruise系列航線，持續吸引國際郵輪旅客來台，提升郵輪周邊經濟。
雲頂香港高級副總裁吳明發表示，台灣是雲頂香港拓展郵輪市場的重要基地，經營達20年，從台灣搭乘麗星郵輪旅客突破200萬人次大關，成功掀起台灣旅客搭乘郵輪的風潮；回顧2016年麗星郵輪已為台灣基隆母港帶入156次航班，而2017年，整年度航班次更將增加到374艘次。除了持續帶動台灣郵輪產業蓬勃發展，麗星郵輪更透過郵輪套裝行程，行銷台灣城市之美，吸引來自亞洲各地的郵輪客紛紛造訪。
展望2017年，吳明發進一步表示，為順應政府政策，麗星郵輪將於今年3月起首度在台灣推出「寶瓶星號」及「處女星號」雙郵輪，以基隆與高雄為母港，除了持續推出東北亞航程前往日本沖繩那霸、石垣島、宮古島人氣路線，更將全新推出從高雄出發至香港、馬尼拉、佬沃東南亞航線，以郵輪觀光帶動東南亞國家經濟發展。
同時更將透過麗星郵輪的Fly Cruise套裝行程，持續吸引國際郵輪旅客來台，提升郵輪周邊經濟。相信在雙郵輪、雙母港策略加乘之下，雲頂香港預估在2017年將逾374艘次，加速政府達成今年度擬定旅客100萬人次、郵輪超過600艘次的目標。此外，雲頂香港也將攜手香港、菲律賓、沖繩等旅遊局，透過郵輪市場推廣，帶動跨市場經濟產業發展，帶入觀光人潮。
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