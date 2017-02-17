[環球網報導 記者 朱佩] 據「今日俄羅斯」新聞網2月17日報導， 俄羅斯旅遊業聯盟主席謝爾蓋？施皮爾科表示，俄羅斯和中國之間運作的團隊免簽機制不僅增加了旅遊客流，還能有效地防止非法移民。

施皮爾科16日在伊斯坦布爾世界旅遊論壇全球峰會上發言稱，按照免簽證協議赴俄團隊遊客流出現了非常有活力的快速增長。

施皮爾科說：「29.1萬中國遊客按免簽制度赴俄。最主要的是在這一中國遊客數中違反簽證制度的只有24人。並且這些違反情況都是客觀原因，有生病、證件丟失、出境第三國。」

他解釋稱：「實際上這是防止非法勞動移民的制度。一方面，它促進了客流增長，另一方面，它比簽證能更好防止非法移民。因為授權旅行社負責外國公民在俄逗留。如果遊客違反了免簽制度規定，則旅行社會失去接待免簽遊客的權利。這是強有力的槓桿。」

據施皮爾科稱，俄羅斯正研究俄總統普京委託的有關探討對印度伊朗實施該制度可能性的任務。「原則上世界上任何一個國家都可以按照此方案來增加客流」。