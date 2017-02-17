中新網2月17日電 據外媒報導，美國維吉尼亞州檢察官說，把維州切薩皮克華裔男子陳建生打死的保安16日被控二級謀殺罪。檢方公佈了這名保安的身份，他是21歲的喬納森·克倫威爾。他還被控使用火器謀殺。

警方說，克倫威爾已在當地時間16日下午5點左右投案。

60歲的陳建生1月26日夜在自己的車中被社區保安開槍打死。陳家的律師說，當時，英語不好的陳建生正在玩Pokemon Go遊戲。

州檢察官說，陳建生當時駕駛一輛藍色的箱型車駛入社區會所車道的停車區，保安克倫威爾看到后，把車停在陳建生的車前，向他交涉。陳把自己的車倒出來，把車開到面對街道的車道入口處。檢察官說，克倫威爾下車，在開槍前沒有說「停車」。陳建生中了五槍，其中四槍擊中陳建生前胸。

當地警察局發言人之前說，案發後，保安自己以及其他聽到槍聲的人都打了報警電話。

克倫威爾的律師安德魯·薩克斯說，克倫威爾之所以開槍，是因為陳建生朝他的方向開車，他擔心自己的生命受威脅。他的律師還說，保安公司有文件證明，陳建生和其他陳家人被數次告知不得進入私有地產。

命案發生后，包括華人社團在內的很多組織要求得到答案。三位國會眾議員也聯名督促儘快調查。