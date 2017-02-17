新華社河內2月17日電（記者 樂艷娜 陶軍）越南國家旅遊總局17日對新華社記者表示，向遊客收取不符合國家規定的費用是非法的，越南歡迎中國遊客，並將採取措施為中國遊客進入越南提供更多便利條件。

越南國家旅遊總局是在接到新華社記者關於中國公民7日在越南芒街口岸出境時被毆傷一事的相關詢問后，以書面形式作出上述回復的。

旅遊總局對中國公民被毆傷一事表示遺憾，將敦促相關部門調查、澄清和處理這一事件。

在回復中，旅遊總局說，越南和中國是有著傳統友誼的鄰國，兩黨、兩國和兩國人民多年來通過政治、經濟和文化交流不斷鞏固和加深友誼。兩國一直採取便利措施，方便雙方公民出入境。越中兩國的旅遊合作取得了不間斷的發展，兩國互訪遊客不斷增加。越南國家旅遊總局一向歡迎中國遊客，並採取措施保證他們受到公平對待。旅遊總局將繼續與相關機構合作，提高產品和服務質量。

旅遊總局說，旅遊業收取的費用已向公眾公示。收取不符合國家規定的費用是非法的，越南國家旅遊總局要求旅行社不要收取此類費用，並將此告知遊客。提供額外服務所收取的費用必須向遊客公開，保證透明。

旅遊總局說，中國仍將是越南旅遊業最大的市場。旅遊總局將與相關機構合作，為中國遊客進入越南提供更多便利條件，並願意聽取中國遊客的反饋。