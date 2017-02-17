[環球網綜合報導] 據英國路透社2月16日報導，在特朗普政府看來，傳統新聞媒體是「反對黨」而且報導「假新聞」，不過，這些名號現在正被傳統新聞媒體寄予厚望，它們正努力希望藉此來吸引更多的數字閱讀者和廣告商。

據報導，2016年美國總統大選期間，《紐約時報》、《金融時報》、《華爾街日報》和甘尼特報業集團以「公正報導」作為銷售戰略，贏得了在線讀者的青睞，如今這幾家報紙正在此基礎上繼續發展。

然而，存在的風險是，這些新讀者是否會為報紙吸引來廣告費，其中一些報紙已經被批評帶有政治傾向。國際公關公司愛德曼（Edelman）對全球28個國家3.3萬人的調查顯示，公眾對媒體的信任度僅為35%，創歷史最低點。

不過，報業高管和投資者迄今為止有理由保持樂觀態度。唐納德？特朗普總統曾在社交網站推特中說《紐約時報》非常「失敗」，但是《紐約時報》卻在上季度增加了27.6萬這一創紀錄的數字新聞訂閱用戶，並且本季度數字廣告收入增長了10%至15%。《紐約時報》表示，該報紙的新聞產品預計將增加20萬數字訂閱量。

《華爾街日報》在最新一季度增加了11.3萬近12%的數字用戶訂閱量。該報紙表示，1月份的訂閱數量更多，但拒絕透露具體數字。