國際在線消息：據外媒17日報導，雖然金正男遺體的解剖程序已完成，不過馬來西亞警方表示，除非有家屬提供DNA樣本做核對，否則警方不會允許遺體被領出。

據《法新社》報導，馬來西亞雪州總警長拿督阿都沙馬錶示，朝鮮確實已提出有關遺體的要求領認遺體的要求。

他說，在歸還遺體前，馬來西亞法醫專家需要其中一名家庭成員的DNA樣本，來鑒定死者的身份。

另外，金正男的驗屍樣本已在昨晚送法醫實驗室，並儘快進行樣本分析。