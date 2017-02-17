圖說:OPPO台灣總經理何濤安表示，OPPO將持續深耕台灣，未來更將設立售後服務中心，讓消費者在全台都可以輕易找到OPPO的足跡。(圖片提供:OPPO)

欣傳媒

根據市場調研公司IDC報告指出，OPPO 2016年全球市佔率較2015年成長133%，為全球第四大手機品牌，更在去年第4季以18.1%的高市佔率，躍居中國第一大手機品牌，表現亮眼。挾此出色成績，OPPO趁勝追擊，於2月13日推出消費者們引頸期盼的OPPO R9s Plus以及R9s 黑色。此外，OPPO為感謝台灣市場對R9s系列的支持，更宣布將「OPPO R9s田馥甄蕩漾紅聯名款」手機營收的2%捐給「財團法人孩子的書屋文教基金會」，幫助台東弱勢家庭孩童找回學習樂趣，迎接更好生活。

OPPO 拓展全球 深耕台灣

回顧2016年，OPPO積極在全球開拓各地版圖，除了新增市場如紐西蘭、哈薩克、沙烏地阿拉伯等累積共27個國家外，更已於埃及設立中心據點，並擴展中東及北非市場。而在台灣市場，OPPO更秉持著「行銷國際化，服務在地化」的精準策略，深入台灣消費者的生活。為更貼近台灣消費大眾，OPPO於2016年已將體驗店從5月的9間拓展至25家，遍布全台。未來更將設立售後服務中心，讓消費者在全台都可以輕易找到OPPO的足跡，落實在地化的服務。

為了讓更多消費者接觸到OPPO，除了體驗店的拓展外，OPPO更於2016年發佈OPPO R9以及OPPO R9s系列，並於今年1月攜手知名女歌手田馥甄，在台灣推出限量1,000台的「OPPO R9s田馥甄蕩漾紅聯名款」，將其銷售總額2%捐贈予「財團法人孩子的書屋文教基金會」，幫助台東弱勢家庭孩童找回學習樂趣，迎接更好生活。OPPO台灣總經理何濤安表示：「OPPO感謝台灣消費者長期的支持，也希望能在台灣深耕的同時可以回饋社會。因此，邁入2017年OPPO在台灣會積極耕耘公益事業，例如孩子的書屋也會成為我們長期合作的夥伴，讓未來的主人翁都能在優質的環境下成長。」

消費者引頸期盼的OPPO R9s Plus 與OPPO R9s 黑色在台正式開賣

隨著OPPO於2016年底推出的OPPO R9s 系列在台銷售告捷，OPPO趁勢於情人節前夕推出R9s的「情侶機」，OPPO R9s Plus。OPPO R9s Plus為R9s系列中首支搭載OIS+光學防手震的機種，較PDAF提升40%對焦速度及100%對焦像素面積，進光量提升60%，防震範圍較一般OIS增加約40%，並保有與SONY獨家開發IMX398旗艦級感光元件以及1600萬畫素F1.7大光圈鏡頭，正反都能拍出最清晰的畫面，無論日出或星夜、靜止或動態、美食或美景，都能夠輕鬆掌握，清晰捕捉。

6吋Full HD大螢幕的OPPO R9s Plus，搭載第五代康寧＆reg; Gorilla＆reg;大猩猩玻璃，2.5D弧面螢幕搭配極窄邊框，讓螢幕視覺無邊界。另外R9s Plus首度搭載了高通Snapdragon 653處理器，並擁有6GB RAM、64GB ROM，以及OPPO領先業界的VOOC閃充技術及4,000 mAh大容量電池，在拍照的同時也能有「高續航力」的享受。OPPO R9s Plus（64GB金色版）建議售價NT$17,990，即日起至2月24日在全台開放預購，凡預購就加贈市價NT$2,490的優惠好禮包（包含OPPO原廠自拍桿、原廠皮套、小O迷你音箱）。

除了R9s Plus金色預購外，OPPO同步推出了優雅又神秘的R9s新色 - 黑，已於2月10日上市，可在全台各大體驗店與電商購買，預計3月1日將於中華電信、神腦國際、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星開賣。