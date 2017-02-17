國際在線專稿：據美國新聞網站Buzzfeed 2月16日報導，特朗普首次在白宮召開個人記者會，怒斥美國媒體「說假話」，並宣稱將直接與民眾對話。

報導稱，特朗普將他在推特上的咆哮轉移到了這次長達80分鐘的記者會上，繼續猛烈抨擊媒體言論和誠信「失控」，在他的管理團隊上大做文章，編造「虛假新聞」。他還直接將矛頭對準CNN，稱CNN總是對他懷有「憤怒和憎恨」。

當被問及他的競選團隊成員是否在大選中與俄羅斯官員聯繫，特朗普稱「據我所知，沒有」，稱媒體所爆料的都是「虛假新聞」，並表示將徹查事情的真相。

發佈會上特朗普還稱讚自己稱：「從未見過任何一個總統在剛上任如此短的時間就能做那麼多事。」特朗普還宣稱自己是自里根總統以來，得到總統選舉團投票數最高的總統。當記者拿出真實數據證明事實並非如此時，特朗普說「反正我所得到的數據是這樣」。

他說：「明天媒體就會說『特朗普對媒體咆哮抱怨』，我告訴你們，你們就是不誠實的人。但是我不是在抱怨，我很開心。」