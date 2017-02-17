（中央社加利福尼亞州孟羅公園17日綜合外電報導）臉書創辦人祖克柏揭示1項計畫的輪廓，表示正在開發透過人工智慧軟體審查上傳臉書的內容，可能分辨出「計劃暗地發動攻擊的恐怖分子」。



英國廣播公司（BBC）報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）針對臉書未來發表1封5500字信件，內容指出，若要逐一審查平台上每天多達數10億筆發文和訊息，那只會徒勞無功。



他說：「我們發現此事的複雜度超過管理網路社群的現有程序。」



「我們正在開發可判讀內容、檢視照片與影片的系統，藉以了解有無發生危害之虞。」「儘管要談相關發展言之過早，但我們已開始用這系統檢視若干內容，並已占內容審查團隊所有通報的約1/3。」



他提到，人工智慧可確保比人工更迅速識別出問題素材，也可能「分辨出根本沒人找得出的風險，包括計劃暗地發動攻擊的恐怖分子」。



「我們目前正在開始探索不同方法，用人工智慧去分辨恐怖主義相關新聞，與真正的恐怖主義宣傳，其間的差異。」



祖克柏表示，他的最終目的是要用演算法為上傳的內容把關，讓使用者在合法範圍內，用力發表自己喜歡的任何內容。



不過他表示，開發必要演算法恐耗時數年。（譯者：中央社何宏儒）1060217