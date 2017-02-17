國道遊覽車翻覆意外造成33人死亡，仍有11人在各醫院治療中，部分傷者傷勢已漸趨好轉，衛福部醫事司今天(17日)統計，原本在加護病房的9名傷者中，已有3人轉至一般病房，剩6人還在加護病房密切觀察。

轉至一般病房的3人分別為：三軍總醫院收治的肋骨骨折女性傷患、北市聯醫仁愛院區收治的22歲的女性傷患，以及北醫附醫收治的60歲女性傷患。

※衛福部統計11傷患收治情形如下：

台北市立聯合醫院仁愛院區1名(一般病房)、內湖三總2名(一般病房)、台北國泰1名(加護病房)、北醫附醫3名(加護病房2人，一般病房1人)、萬芳1名(加護病房)、台北慈濟2名(加護病房1人，一般病房1人)、汐止國泰1名(加護病房)。