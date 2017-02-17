（中央社記者汪淑芬台北17日電）蝶戀花旅行社賞櫻團發生翻車事故，遊覽車所屬的友力通運遭撤照。友力負責人黃河清今天表示無奈，並擔憂遊覽車駕駛生計出問題，盼交通部協助。



黃河清上午出席中華民國遊覽車公會全國聯合會與中華民國旅行公會全國聯合會記者會，與蝶戀花負責人一同對這起重大事故表達歉意。



交通部公路總局新竹監理所今天對友力通運寄出撤照與吊銷123輛營業遊覽車牌照。



黃河清表示無奈，他說，擔心遊覽車駕駛生計會有問題，希望交通部協助。



蝶戀花17輛遊覽車全部自行購買，駕駛也自行招募，但車輛全靠行在友力通運。



據了解，友力通運123輛遊覽車中，9成都是靠行車。1060217