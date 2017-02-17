友力通運遭撤照 負責人憂駕駛生計中央社 (2017-02-17 13:23)
（中央社記者汪淑芬台北17日電）蝶戀花旅行社賞櫻團發生翻車事故，遊覽車所屬的友力通運遭撤照。友力負責人黃河清今天表示無奈，並擔憂遊覽車駕駛生計出問題，盼交通部協助。
黃河清上午出席中華民國遊覽車公會全國聯合會與中華民國旅行公會全國聯合會記者會，與蝶戀花負責人一同對這起重大事故表達歉意。
交通部公路總局新竹監理所今天對友力通運寄出撤照與吊銷123輛營業遊覽車牌照。
黃河清表示無奈，他說，擔心遊覽車駕駛生計會有問題，希望交通部協助。
蝶戀花17輛遊覽車全部自行購買，駕駛也自行招募，但車輛全靠行在友力通運。
據了解，友力通運123輛遊覽車中，9成都是靠行車。1060217
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【FILA】男仕科技棉保暖背心-茶褐色(1VEP-5102-CN)
- Christian Dior 巴洛克花式大領巾-紅
- 【beautiful life】真功夫台灣檜木泡腳桶(圓37cm高30cm)
- 【CHANEL】香奈兒寬版鏤空三個雙C 金屬手環(金色)
- 【飛利浦 PHILIPS】 智慧防護空氣清淨機(AC4014)
- 【ONKYO】六盤式CD播放器(DX-C390)
- 【HITACHI日立】12.5KG日本原裝溫水擺動式飛瀑洗脫烘滾筒洗
- dunhill 方框金屬縷空雙面皮革扣式皮帶-黑色
- CITIZEN 星辰 限量光動能藍芽科技腕錶-黑x銀/42mm BZ1001-8
- A.S.O 輕漾漫步 全真皮彩色縫線奈米平底鞋 綠色
絕美空拍Ｘ夢幻花毯 兩大櫻花季最新花況【景點家 Tripass】
機捷台北站試乘 未出現爆滿人潮【中央社】
長榮台北巴黎天天直飛 載客正成長【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》