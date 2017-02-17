日本幼兒園發辱華材料 稱在日中韓家長心術不正北京新浪網 (2017-02-17 09:57)
參考消息網2月17日報導 日媒稱，2月16日獲悉，日本大阪市淀川區的學校法人森友學園旗下「冢本幼兒園」（位於同區）曾向家長分發印有「心術不正的在日韓國人和支那人」等詞句的材料，大阪府認為可能屬於憎惡措辭，向法人理事長兼園長籠池泰典等人了解了情況。
日本共同社網站2月17日報導，據大阪府私立學校課透露，去年12月收到在幼兒園上過學的兒童家長舉報后，政府職員於今年1月12日前往該幼兒園與擔任正副園長的籠池夫婦會面。籠池承認曾向家長分發了上述材料。
大阪府職員說明了去年6月實施的仇恨言論對策法的宗旨等，要求園方彙報分發意圖。據悉，籠池方面以正在與家長打官司為由回復稱「無法回答」。
私立學校課認為「向眾多家長分發此類材料存在問題」，正在研究對策。
此外，共同社獲取的該幼兒園去年12月面向家長的小冊子中寫道「心懷有異（韓國）之人以日本人自居，存在於我國是個問題」。該園主頁上一度刊載寫有「韓國？中國人等品行不端之原家長」的內容，后改為「K國？C國人等」。
籠池在本月13日接受共同社採訪時表示：「本園平等對待所有國家。主頁上刊登文章是因為此前出現了批判本園的品行不端的韓國？中國家長。」
冢本幼兒園因貫徹背誦戰前《教育敕語》等教育而聞名。森友學園將於4月在大阪府豐中市開辦小學，名譽校長是日本首相安倍晉三的夫人昭惠。圍繞該校獲取用地的問題，因被曝光國有土地以估價的14%的價格轉讓給校方，在國會上被質疑「過程費解」。
來源：參考消息網
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