中新網2月17日電 據日媒報導，美國總統特朗普上月簽署了暫時禁止中東等7國國民入境的總統令，但由於法院作出的臨時裁定，該總統令現在被禁止執行。

不久前，由世界各國的學術團體組成的「國際科學會議」發表聲明表示，總統令不僅不妥，而且有失公平，會帶來負面影響，因此要求撤回總統令。

鑒於此，「國際科學會議」的成員、日本科學家的代表機構「日本學術會議」本月16日召開記者招待會發表會長談話，談話對特朗普的總統令表示了擔憂。

談話稱：「如果因某個國家實施入境限制而妨礙了世界各地的科學家的正常往來和學術交流，那將使整個科技的發展受到阻礙。」

談話還指出：「從培養下一代科技人員的角度出發，也必須保障包括留學生在內的學生的自由流動。」