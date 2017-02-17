2017蘋果WWDC將在6月5日展開NOWnews今日新聞 (2017-02-17 12:13)
蘋果公布全球開發者大會（WWDC）將在6月5日至9日美國加州聖荷西展開，3月27日開放登記，必須抽籤才能確定是否能參加，預計將會有5000名開發者與1000名蘋果工程師，票價與去年相同。
今年蘋果不同往例，提前公布邀請函，但沒有進一步提供議程，由於舉辦地點與蘋果新總部非常近，可能成為一大焦點，但更讓各界注目焦點，就是蘋果會在此次WWDC推出什麼新東西，是否有可能是新一代iPhone。
2016年WWDC發布會中，蘋果發布iOS 10與macOS Sierra等，前幾年也都傾向發布軟體，再加上iPhone發布慣例都在秋季，因此外界猜測新款手機不會在此次WWDC出現，但新版作業系統也相當令人期待。
蘋果上一次在聖荷西舉辦WWDC，必須回溯2002年，當時賈伯斯替Mac OS 9舉辦了葬禮，讓許多人津津樂道，事隔十餘年重新回到舊地，加上全新總部落成，是否暗示什麼話題，都充滿神秘引發相當猜測。
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