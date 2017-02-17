（中央社記者汪淑芬台北17日電）蝶戀花創辦人周比蒼今天在記者會中，引用詞句「人有悲歡離合」詩句，並談「人為財死」，蝶戀花賞櫻團事故罹難的駕駛與導遊家屬怒斥周比蒼發言不當。



中華民國遊覽車公會全國聯合會與旅行社公會全國聯合會今天召開記者會，蝶戀花創辦人及負責人周比蒼及周繼弘父子，及友力通運負責人黃河清也出席，並一齊表達歉意。



周比蒼致歉後，引用蘇軾水調歌頭詞句「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全，但願人長久，千里共嬋娟」。



罹難駕駛康育薰的姐姐不滿，指責周比蒼這時候還有心晴唸詩句。



外界質疑旅行社是否讓駕駛過勞時，周比蒼再談到旅行社在過年期間給雙薪，因「人為財死，鳥為食亡」，很多人搶著做。



罹難導遊蕭如進的太太則批周比蒼發言不當。1060217