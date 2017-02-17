（中央社記者黃旭昇新北市17日電）國道1號南向3.3公里八堵路段，今天上午約9時發生車禍。廂型車、工程車衝出邊坡，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，車禍有1人受傷。



國道警方表示，第一大隊勤務指揮中心於8時51分許接獲通報，國道1號南向3.3公里八堵路段，有3部車事故，其中2部車衝出邊坡事故，現場有1人受困，立即通報線上巡邏車 前往查看，並通知119派救護車，警消人員獲報趕抵現場，協助駕駛脫困，僅輕微挫傷經現場包紮後已無大礙。



員警指出，現場為3部車事故，37年次的林姓男子駕駛白色廂型車從八堵上高速公路要到板橋親戚家，8時許上交流道，該路段7至9時開放路肩，就一路行駛路肩到3.3公里處。



駕駛人疑似未注意前方有1部工程車停車，緊急往左閃避，於撞到工程車後，再撞到外側的81年次的賴姓男子駕駛的砂石車，導致林男車輛及工程車接連翻落邊坡。



工程車駕駛表示，當時是準備至內側車道巡查排水系統。



3輛車駕駛酒測均無酒精濃度反應，事故導致南向車流回堵，9時53分排除恢復通車，大隊派遣巡邏車於末端重守，並通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。1060217