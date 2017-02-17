未注意路肩車況 國道1三車追撞中央社 (2017-02-17 12:48)
（中央社記者黃旭昇新北市17日電）國道1號南向3.3公里八堵路段，今天上午約9時發生車禍。廂型車、工程車衝出邊坡，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，車禍有1人受傷。
國道警方表示，第一大隊勤務指揮中心於8時51分許接獲通報，國道1號南向3.3公里八堵路段，有3部車事故，其中2部車衝出邊坡事故，現場有1人受困，立即通報線上巡邏車 前往查看，並通知119派救護車，警消人員獲報趕抵現場，協助駕駛脫困，僅輕微挫傷經現場包紮後已無大礙。
員警指出，現場為3部車事故，37年次的林姓男子駕駛白色廂型車從八堵上高速公路要到板橋親戚家，8時許上交流道，該路段7至9時開放路肩，就一路行駛路肩到3.3公里處。
駕駛人疑似未注意前方有1部工程車停車，緊急往左閃避，於撞到工程車後，再撞到外側的81年次的賴姓男子駕駛的砂石車，導致林男車輛及工程車接連翻落邊坡。
工程車駕駛表示，當時是準備至內側車道巡查排水系統。
3輛車駕駛酒測均無酒精濃度反應，事故導致南向車流回堵，9時53分排除恢復通車，大隊派遣巡邏車於末端重守，並通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。1060217
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【美國康寧 Visions】1L晶彩透明單柄鍋
- 【Valentino Coupeau】范倫鐵諾 五星級飯店系列 匹馬棉 床
- 奶油獅 正版授權100%精梳純棉馬來西亞乳膠嬰兒床墊(小)+工
- SEIKO 精工 Sportura GMT 二地時間人動電能黑潮腕錶/44mm 5
- 日本直人木業-(5尺標準雙人)LIVE收納生活床組
- 【預購Tommy Hilfige】2016男時尚藍橙色混搭四角修飾內著3
- 【NIKE】潮流太陽眼鏡(0776-007)
- ASUS 華碩 MAXIMUS IX FORMULA 主機板 / LGA1151 七代 / RO
- 日本直人木業-Industry收納標準5尺簡約生活床組
- 【R.Q.POLO】永恆花語 精梳棉-雙人標準床包兩用被四件組(5X
絕美空拍Ｘ夢幻花毯 兩大櫻花季最新花況【景點家 Tripass】
機捷台北站試乘 未出現爆滿人潮【中央社】
長榮台北巴黎天天直飛 載客正成長【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》