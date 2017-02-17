網路巨擘谷歌(Google)的母公司Alphabet於16日表示，附有人工智慧的導航軟體已經大幅加快了「氣球計畫」(Project Loon)的部署速度。這個計畫準備以氣球提供網路訊號，來服務世界上的偏遠地區。

Alphabet表示，有能力以更聰明的方式引導高空氣球，將可以在控制成本的同時改善訊號的覆蓋品質。在此之前，「氣球計畫」曾在部分地區進行技術測試，並且遇到阻礙。

Alphabet的X部門(unit X)負責人特勒(Astro Teller)表示，「我們正加快我們的時間表，以更快的為這個世界做更多。」X部門在Alphabet這間科技巨擘負責執行「登月」(moonshot)計畫。

特勒說，「我們希望迅速行動，但也要慎重行動。」特勒是在矽谷一間由購物中心改裝成的「登月工廠」內向部分記者做上述表示。

特勒表示，計畫進度加速是因為在軟體方面取得突破，讓提供網路訊號的氣球可以乘著高空風力，抵達理想位置或以某形式環繞，而在空中建立持續的網路訊號覆蓋網。

特勒說，「我們一直努力讓氣球更聰明；幾乎像是與風下棋一樣。」