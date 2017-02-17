空氣污染 導致全球每年270萬嬰兒早產中央廣播電台 (2017-02-17 12:08)
科學家16日指出，改善空氣污染問題將可以使全球每年減少約270萬名早產嬰兒。早產將導致孩童生命受威脅，長期的身體和神經問題風險也升高。
根據發表在「國際環境」(Environment International)期刊的研究指出，和母親的年齡與健康狀況一樣，空氣品質也是導致早產的因素。
這份研究的主要作者麥利(Chris Malley)表示：「空氣污染不僅僅是影響直接呼吸空氣的人…可能也會嚴重影響在母體子宮內的胎兒。」
這份研究是以2010年的資料做為根據。研究人員指出，和空氣污染有關的早產，大部份發生南亞和東亞。其中印度就有100萬早產兒案例，中國大陸則有50萬例。
研究指出，在中國大陸和印度的孕婦，吸入污染空氣可能是在英格蘭和法國婦女的10倍以上。
研究報告說，在非洲撒哈拉沙漠以南(sub-Saharan)的西部、北非以及中東地區，胎兒早產主要是和沙漠的沙塵有關。
根據世界衛生組織(World Health Organization, WHO)，全球每年約有1,500萬早產兒，其中近100萬嬰兒死於各種併發症。
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