蝶戀花遭批讓駕駛過勞 創辦人稱給雙薪中央社 (2017-02-17 12:29)
（中央社記者汪淑芬台北17日電）蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團13日發生嚴重翻車事故，外界指駕駛過勞。蝶戀花旅行社創辦人周比蒼今天在記者會說，過年期間給雙薪，很多人搶著做，他出示休假表，證明駕駛無過勞。
中華民國遊覽車公會全國聯合會與旅行社公會全國聯合會，今天召開記者會，蝶戀花創辦人及負責人周比蒼及周繼弘父子，及友力通運負責人黃河清也出席，並一齊表達歉意。
周比蒼說，「人為財死、鳥為食亡」大年初一至初五，公司都給雙薪，很多人搶著做。
周比蒼也出示休假表，說明事故駕駛康育薰過年前1月14日、15日、23日、26日都有休假，事故前2月10日也有休假。
不過，賞櫻團罹難的導遊蕭如進太太在現場，馬上指責周比蒼不該說出「人為財死」這句話，她也大罵蝶戀花至今沒有給她一個道歉，她要求蝶戀花還她公道。
另外，事故罹難駕駛康育薰的姐姐責難旅行社未幫弟弟投保勞健保，一度難過哭說康育薰連續上班多日，公司不讓弟弟請假；不過周繼弘否認。
周比蒼說，遊覽車駕駛都是自己向職業工會投保，公司的疏失是未追蹤駕駛有無去投保。
台北市遊覽車公會理事許戎宏說，業界的慣例有兩種做法，旅行社直接替遊覽車駕駛在職業工會投保，或由旅行社將投保費用交給駕駛，由駕駛自己去投保。1060217
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