購買手機一定會聽到「非人為原廠保固」，但人為損害發生維修費常高到嚇人，找第三方業者維修，雖然便宜非常多，但原廠保固就沒了，怎麼修陷入天人交戰，對此美國部分州提出「Right to Repair」維修權，希望維護民眾權益。

「Right to Repair」維修權主張，業者必須公開官方維修方式，讓消費者自行決定維修地點，就算交給第三方維修，也不會影響原有官方保固，概念相當於車輛維修，美國汽車業允許消費者自行找車廠維修，不會影響原廠保固。

許多提倡者認為，汽車精密度與零件組成數量不輸手機，而且安全性要求比手機更高，但美國汽車業者不會要求一定回原廠修，因此手機業者要求原廠維修保固，恐怕對比下，恐怕相當不方便，也沒有理由不採用相同模式。

美國部分州希望藉由立法，能夠確保消費者能夠前往第三方維修，但在聽證會中，蘋果代表當然堅決反對，他們認為手機產品精密度相當高，假使允許自行維修，可能導致鋰電池意外，反而引起安全威脅意外。