美國提倡手機自行維修不損保固 蘋果反對強調電池安全NOWnews今日新聞 (2017-02-17 10:25)
購買手機一定會聽到「非人為原廠保固」，但人為損害發生維修費常高到嚇人，找第三方業者維修，雖然便宜非常多，但原廠保固就沒了，怎麼修陷入天人交戰，對此美國部分州提出「Right to Repair」維修權，希望維護民眾權益。
「Right to Repair」維修權主張，業者必須公開官方維修方式，讓消費者自行決定維修地點，就算交給第三方維修，也不會影響原有官方保固，概念相當於車輛維修，美國汽車業允許消費者自行找車廠維修，不會影響原廠保固。
許多提倡者認為，汽車精密度與零件組成數量不輸手機，而且安全性要求比手機更高，但美國汽車業者不會要求一定回原廠修，因此手機業者要求原廠維修保固，恐怕對比下，恐怕相當不方便，也沒有理由不採用相同模式。
美國部分州希望藉由立法，能夠確保消費者能夠前往第三方維修，但在聽證會中，蘋果代表當然堅決反對，他們認為手機產品精密度相當高，假使允許自行維修，可能導致鋰電池意外，反而引起安全威脅意外。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
機械感十足 《環太平洋2：起義》導演曝光影片LOGO【北京新浪網】
沒開玩笑：麥當勞請Google團隊設計了一根吸管【北京新浪網】
iPhone7再陷"掉漆門" 金屬材質何去何從【北京新浪網】
謾罵猶太人 全球最紅主播被Youtube封殺【北京新浪網】
iPhone 8續航重大突破 使用兩天不是夢【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》