Pokémon GO功能大更新 全新80隻寶可夢上線NOWnews今日新聞 (2017-02-17 11:31)
任天堂遊戲Pokémon GO（寶可夢）今（17）日凌晨開放下載，是否重新帶起風潮各界相當注目；媒體報導，部分玩家一更新就下載，但系統似乎不太順暢，可是新增80隻寶可夢，強化版寶可夢出現機率增加等，仍然有相當賣點。
新80隻寶可夢會有性別差異，新介面能夠看到進化版剪影，強化版精靈出現機率提升，補給站也會提供進化道具，原生寶可夢使用道具就能進化至第二代型態，捕捉時寶可夢會有新動作，使用寶貝球與莓果實不須跳出畫面。
莓果也有兩個新種類，香蕉果（Nanab Berry）可以降低野生寶可夢攻擊時間，提高丟球捕捉機率，鳳梨果（Pinap Berry）則是讓捕捉獎勵糖果加倍，未來轉級怪獸或提高能力更方便，讓培養寶可夢更加容易。
另一方面，人物裝飾道具同時追加，不論帽子、衣服、褲子都有新裝飾，不在只是制式冒險家；不少玩家網路大喊，終於能夠有新元素遊玩，等待相當久，但是否能夠再度引起風潮，仍然需要繼續觀察。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
機械感十足 《環太平洋2：起義》導演曝光影片LOGO【北京新浪網】
沒開玩笑：麥當勞請Google團隊設計了一根吸管【北京新浪網】
iPhone7再陷"掉漆門" 金屬材質何去何從【北京新浪網】
謾罵猶太人 全球最紅主播被Youtube封殺【北京新浪網】
iPhone 8續航重大突破 使用兩天不是夢【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》