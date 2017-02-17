任天堂遊戲Pokémon GO（寶可夢）今（17）日凌晨開放下載，是否重新帶起風潮各界相當注目；媒體報導，部分玩家一更新就下載，但系統似乎不太順暢，可是新增80隻寶可夢，強化版寶可夢出現機率增加等，仍然有相當賣點。

新80隻寶可夢會有性別差異，新介面能夠看到進化版剪影，強化版精靈出現機率提升，補給站也會提供進化道具，原生寶可夢使用道具就能進化至第二代型態，捕捉時寶可夢會有新動作，使用寶貝球與莓果實不須跳出畫面。

莓果也有兩個新種類，香蕉果（Nanab Berry）可以降低野生寶可夢攻擊時間，提高丟球捕捉機率，鳳梨果（Pinap Berry）則是讓捕捉獎勵糖果加倍，未來轉級怪獸或提高能力更方便，讓培養寶可夢更加容易。

另一方面，人物裝飾道具同時追加，不論帽子、衣服、褲子都有新裝飾，不在只是制式冒險家；不少玩家網路大喊，終於能夠有新元素遊玩，等待相當久，但是否能夠再度引起風潮，仍然需要繼續觀察。