國際在線消息：據馬來西亞星洲日報報導，印尼外交部已經確認，該名在馬來西亞落網並涉嫌殺害金正男的第二名女嫌犯，確實屬於印尼籍。當局證實該名女嫌犯的名字為茜蒂艾莎（SitiAisyah），今年25歲，來自印尼萬丹西冷縣。

印尼當局稱將會確保女嫌犯人身安全

根據美聯社報導，印尼移民局發言人阿貢三普諾指出，印尼駐馬來西亞吉隆坡大使館官員與被扣留的茜蒂艾莎見面后，已確保其人身安全。報導指出，儘管當局不能向她做出任何提問，但他們可以確認她的真正身份，即她是印尼籍。

印尼外交部局長（公民保護局）拉魯（Lalu Muhammad Iqbal）也表示，印尼當局將會確保茜蒂艾莎受保護的權利，併為她提供法律援助。

印尼媒體發佈的護照編號，與茜蒂艾莎所持有的護照資料吻合。根據移民局官方資料顯示，茜蒂艾莎曾於今年初探訪印尼，隨後於2月2日從印尼巴淡島乘坐渡船返回馬來西亞柔佛。

根據印尼Kumparan新聞網站報導，茜蒂艾莎與其丈夫及孩子於2013年移居馬來西亞前，曾在雅加達西部的坦博拉鎮（Tambora）居住了10年，隨後則於2014年返回印尼辦理離婚手續。

兩名女嫌犯不屬於任何情報單位的特工

馬來西亞警方調查發現，向金正男行兇的殺手可能不是屬於任何情報單位的特工，而是臨時組成的受雇刺客；2名女嫌犯未必知道對象的身份，也可能如首名女嫌犯在錄供時聲稱般，是參與拍攝惡搞短片（Prank），對其他事毫不知情。

據了解，首名女嫌犯說法與印尼女嫌犯一致，這名25歲的夜店女公關聲稱是收了神秘男的100美元酬勞，才參與惡搞短片；行動前也多次參與演示。

消息人士指出，警方已初步掌握策劃這起刺殺案的幕後黑手，包括在逃的4名男子，相信都是策劃單位臨時組成的刺客。