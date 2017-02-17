祖克柏提臉書願景 打造全球社群促團結中央社 (2017-02-17 11:50)
（中央社舊金山16日綜合外電報導）臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）今天為臉書提出願景，期許這個社群網站能協助打造「全球社群」，因為政治制度混亂，導致越來越多人對社會大失所望。
祖克柏就廣泛議題寫下1篇近6000字的貼文，他說，人們面臨棘手、變化多端的政治，以及反全球化情緒時，臉書能擔任要角，將他們團結起來。
祖克柏寫道：「在這樣的時代，我們在臉書能做的最重要的事是發展社會基礎建設，來賦予人們力量，打造1個我們所有人都能置身其中的全球社群。」
他說，世界各地的人們面臨「逐漸全球化」的威脅，例如恐怖主義、天災、疾病、難民危機與氣候變遷，這些都「需要從全球制高點協調出因應措施」才能應付。
他並表示，非政府組織以全球規模來解決這些問題幾乎沒做什麼，他說，他已「指示臉書投入更多資源，以滿足這項需求」。
祖克柏寫道：「我的心願是，我們有更多人注入心力，打造長期的社會基礎建設，將人們團結起來。」
「臉書無法為所有問題解答，但我相信，我們能在其中扮演重要角色。」（譯者：中央社周莉芳）1060217
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