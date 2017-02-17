H5N6禽流感疫情拉警報，農委會今天 (17日)起禁宰、禁運家禽7天。食藥署表示，配合防疫政策、防堵漏網之魚，也已同步啟動市售禽肉專案稽查，包括禽肉來源及是否符合衛生安全等，都是稽查的重點，若查獲不合格的肉品，就將依法重罰。

全台雞鴨鵝「禁宰令」17日生效，除室內飼養且直送合法屠宰場的白肉雞之外，其他禽類通通禁宰、禁運1周。為防堵有市售禽肉是來自於非法、私宰的來源，食藥署也同步啟動專案稽查，包括市場攤商、超市、餐飲及餐盒業及學校團膳業者等，如被衛生局查到禽肉非源自合法屠宰，就將移送農政單位追查來源並裁處；如非法禽肉驗出遭感染，則將依食安法開罰。食藥署食品組簡任技正林旭陽：『(原音)配合農委會禽流感管制，我們FDA跟衛生局今天起已啟動一個專案，去加強稽查以確保肉品安全，我們現在稽查的重點就是看他的肉品的來源是不是合法的屠宰場，第二個是有沒有GHP食品安全管制的作業，不管是公有或私有的攤商，我們都會去查。』

食藥署指出，衛生單位對攤商等通路的禽肉原本就有監測計畫，提醒業者勿心存僥倖，如使用非法禽肉且驗出病毒，將可依照「食品安全衛生管理法」開罰新台幣6萬至2億元。

因應禽流感疫情延燒，食藥署也已發函餐飲相關公(工)會及衛生講習或食安訓練機構，轉知會員業者及學員應實施自主管理，做好食材來源管控，也提醒民眾烹調禽肉及蛋類時應全熟再吃。