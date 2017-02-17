H5N6高病原禽流感疫情擴散，今天(17日)起禁宰、禁運家禽7天。專家提醒，有些容易未全熟的禽類食品最好暫時別吃，例如醉雞、白斬雞、炸雞等靠骨頭處常會帶有血水，溫泉蛋、糖心蛋等半生蛋品，以及加有生蛋的美乃滋等沙拉醬，目前都應避免食用。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，禽流感病毒不耐高溫，無論煎、煮、烤、炸何種烹調法，禽肉務必全熟至骨頭不帶血水、肉無血色，才能確保安全。她也指出，雞蛋吃全熟，蛋白質也比較容易消化，營養吸收更完整，且不只禽流感，還可以避免沙門氏桿菌等威脅，平常愛吃生蛋或半熟蛋料理的人，最好改掉習慣。

許惠玉建議，烹煮雞蛋之前，應先確認蛋殼有無裂痕、破損，再用清水沖洗、搓洗蛋殼，然後立刻打蛋入菜，以避免敲開蛋殼時髒污接觸到蛋白蛋黃。另外，消費者買回禽肉及蛋後，可用塑膠袋或容器獨立儲存，勿使血水髒污沾染到冰箱裡的其他食物；刀具、砧板也不要混用處理生熟食，以減少交叉感染。



※董氏基金會提供「容易未熟之雞鴨鵝蛋相關料理一覽表」供民眾參考：

禽肉類料理：

靠骨頭處仍帶血水，如醉雞、白斬雞、炸雞等。

蛋類料理：

半熟蛋：如太陽蛋、水波蛋、溫泉蛋或溏心蛋、班尼迪克蛋、美式炒蛋、歐姆蛋、鐵板排餐附的蛋等。

生蛋拌飯或麵：如親子丼、韓式拌飯、培根蛋黃義大利麵等。

沾醬類：

沙拉醬（如美乃滋、千島醬、凱薩沙拉醬等）、沙茶醬拌生蛋、壽喜燒肉片沾蛋等。

甜點飲料類：

糕餅點心：提拉米蘇、慕斯、舒芙蕾、韓式夾蛋雞蛋糕、月見冰、卡士達醬等。

飲品：如蛋蜜汁、豆漿加蛋、杏仁茶加蛋、薑茶加蛋等。

＊注意：糕餅類廣泛使用蛋黃，而且外觀難以辨別，建議消費者如有疑慮可主動詢問業者產品成分及做法。