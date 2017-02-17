甘願當美歐溝通橋樑 安倍擬3月訪問德國和法國北京新浪網 (2017-02-17 10:59)
[環球網報導 記者 王歡] 日本政府相關人士2月16日透露稱，日本首相安倍晉三計劃3月19日-21日出訪德國和法國，分別與德國總理默克爾和法國總統奧朗德舉行會談，現已進入協調階段。日本共同社預計，安倍屆時將圍繞基於此前美日首腦會談的對美政策，以及日本與歐盟的經濟夥伴關係協定（EPA）談判儘早談妥的議題展開磋商。
此外，報導還透露，日德及日法首腦可能還將就針對克里米亞半島入俄問題的制裁措施、混亂的敘利亞局勢等交換意見。安倍是為了配合出席在德國漢諾威舉行的IT相關通信和信息技術博覽會，而出訪德法兩國的。
關於美國總統特朗普，默克爾批評其禁止7個伊斯蘭國家國民入境美國的舉措；奧朗德則對特朗普的保護主義主張表示擔憂。
有鑒於此，安倍計劃介紹對特朗普主張的「美國第一主義」和自由貿易的看法。在14日的眾院預算委員會會議上，安倍曾表示已經有相當多的人提出希望聽自己說一說特朗普的想法，有意充當溝通橋樑。
報導還透露，2016年5月，默克爾向安倍發出了參加博覽會的邀請。
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