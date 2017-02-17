MLB／柳賢振牛棚練投 道奇如坐針氈NOWnews今日新聞 (2017-02-17 10:46)
根據道奇總經理Dave Roberts表示，陣中韓籍左投柳賢振最近在牛棚中練投，球速能來到84-86mph，不過他的狀況還是很不穩定，之後仍會謹慎的觀察他的狀況。
柳賢振去年相隔一年半再次回到球場，可惜仍受到肘部和肩膀傷勢影響，狀況仍不理想，球速也沒有回到該有的水準。
今年春訓看起來似乎有所進展，不過Roberts表示仍要繼續觀察他的健康狀況，這樣也許有點過度保護，不過對球隊來說，這實在是一場難以預料的博奕。
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