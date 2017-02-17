中新網2月17日電 據日媒報導，本月16日，日美韓三國外長在德國波恩舉行了會談。針對朝鮮12日發射彈道導彈一事，三方一致同意「以最強烈的措辭進行譴責」，擬合作加強施壓。會談后發表了寫進上述內容的關於朝鮮的聯合聲明。

據報導，在二十國集團（G20）外長會議期間舉行的此次日美韓外長會談是今年1月美國特朗普政府上台後的首次。

當天，日本外相岸田文雄、美國國務卿蒂勒森及韓國外長尹炳世出席了會談。會談時間約為35分鐘。岸田在會談后對媒體表示「討論朝鮮問題佔了大部分時間。有必要（通過聯合聲明）發出明確訊息」。

蒂勒森在會談中表示，包括憑藉「核保護傘」的「延伸威懾」在內，美國將「堅決維持」對日韓兩國的防衛義務。

據悉，三國外長還就加強安保合作達成一致，並可能就韓國部署美軍最尖端反導系統「薩德」（THAAD）等導彈攔截態勢交換了意見。