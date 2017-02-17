[環球網綜合報導] 據美國媒體2月17日報導，美國鋼鐵公司（U.S。 Steel Corp。）星期三（15日）在官網發佈聲明稱，他們撤回針對「中國黑客」竊取其高科技鋼鐵關鍵配方的訴訟，原因是缺乏來自美國政府的協助，這起複雜的國際訴訟案面臨「難以承受的負擔」。此次訴訟是美國首次針對中國鋼鐵產品的337調查的一部分。

據中國國際貿易促進委員會網站內容，去年，美國鋼鐵公司向美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission， USITC）提交了起訴狀，請求對中國首鋼集團、河北鋼鐵集團、上海寶鋼集團公司等近40家來自中國的鋼鐵企業發起「337調查」。在起訴狀中，原告還提出了永久普遍排除令（Permanent General Exclusion Order）和永久有限排除令（Permanent Limited Exclusion Order），旨在將包括上述企業在內的所有生產涉案「輸美碳鋼與合金鋼產品（Carbon and Alloy Steel）」的企業清除出美國境內。

針對本次337調查，中國商務部在去年5月27日曾發文表示，美國史無前例地針對中國鋼鐵產品發起337調查，帶有明顯的「貿易保護主義」色彩，中方表示堅決反對和強烈不滿。中國商務部認為美方對中國鋼鐵發起的337調查，其申請和指控「沒有事實依據」。

美國總統特朗普在競選期間聲稱要對中國商品徵收45%的關稅，但就任后一直沒有採取行動。但被特朗普提名為商務部長的威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）在鋼鐵行業有豐富的投資經驗，因此有觀點認為，曾批評中國「貿易保護主義最嚴重」的羅斯或許會首先對鋼鐵業「下手」。