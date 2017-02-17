[環球網綜合報導] 據美國消費者新聞與商業頻道2月17日報導，美國總統特朗普在將自己與俄交好的願望與美國前任總統的政策作對比時稱：「如果我們能與俄羅斯和睦相處，那就太好了。」

據報導，特朗普在2月16日白宮舉行的新聞發佈會上挖苦地對記者們說道：「你們明天就會說，特朗普想與俄羅斯和睦相處，真恐怖。」他繼續說道：「但這並不恐怖，反而很好。如果我們能夠與俄羅斯和睦相處，那將會是一件積極的事。美國很多屆總統都沒有採取和睦相處的政策，看看我們現在的關係。」

報導說，特朗普對俄羅斯的這番評論發生在一些報導和解僱國家安全顧問邁克爾？弗林之後。這些報導稱，去年，在特朗普參加總統競選期間，其競選團隊中有人一直與俄羅斯情報官員保持聯繫。邁克爾？弗林之所以被解僱，是因為他並未將1月份與俄羅斯駐華盛頓大使之間談話的細節告訴美國副總統邁克？彭斯。

幾個月來，特朗普一直因為對俄羅斯及俄羅斯總統普京太過「同情」而遭受詬病。

當天的記者會上，特朗普再次怒斥記者，就如同他之前在記者會上所做的那樣，指責記者基於聯邦政府一些非法泄密而製作出來的「特別虛假的新聞」。他稱：「虛假、恐怖的報導使得與俄羅斯達成協議更加艱難。」（實習編譯：張彩紅 審稿：譚利婭）