中新網2月17日電 據韓國媒體報導，隨著三星電子副會長李在鎔17日正式被批捕，韓國獨立檢察組針對總統親信門的調查有望全面提速。今後，獨檢組將把調查重點放在總統朴槿惠身上，當面調查成行的可能性也大幅提升。

獨檢組一直為證明李在鎔的行賄罪付出努力，獨檢組認為，朴槿惠大力支持三星物產與第一毛織合併全過程，三星以此為代價向朴槿惠的親信崔順實提供巨額資金。但上月19日法院駁回獨檢組針對李在鎔的批捕申請后，獨檢組的相關調查一度受阻。

但獨檢組本月14日再次提請批捕李在鎔，法院17日終於簽發對李在鎔的逮捕證。今後，獨檢組關於親信門的調查只剩針對朴槿惠的調查。

雖然朴槿惠已表態同意接受當面訊問，但直接或間接地批評獨檢組的調查方式，在距離第一次調查時限僅剩10餘天的情況下，尚未接受獨檢組訊問。

據分析，在獨檢組與朴槿惠雙方沒有對當面訊問達成妥協的情況下，李在鎔今日被捕可能會迫使朴槿惠儘快接受調查。