太陽能本週報價持平 3月價格難料中央社 (2017-02-17 09:34)
（中央社記者張建中新竹17日電）市場需求觀望，本週太陽能矽晶圓與電池現貨價持平表現，市調機構集邦科技對太陽能後市看法轉趨保守，認為3月上旬產品價格走勢依然混沌不明。
集邦科技原本看好，今年第1季中國大陸太陽能市場可望再度掀起一波搶裝潮，農曆年後隨著搶裝需求升溫，產品價格將可逐步走揚。
只是農曆年後，太陽能市場買氣反而不如節前活絡，市場需求趨於觀望，產品價格未能如預期展開新一波漲勢。
據集邦科技調查，多晶太陽能模組本週現貨價進一步下挫，達每瓦0.374美元，較上週跌0.27%；其餘太陽能多晶矽晶圓與兩岸多晶太陽能電池現貨價則全面較上週持平。
集邦科技指出，太陽能中游廠商對後續漲價信心不如節前強烈，3月上旬產品價格走勢仍不明朗。1060217
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