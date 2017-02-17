[環球網綜合報導] 據香港《文匯報》2月17日報導，美國前國安顧問弗林「通敵」風波繼續發酵，總統特朗普15日回應事件時批評情報機關故意泄漏情報才引發了本次事件，企圖轉移視線。但情報官員隨即反擊指，鑒於特朗普團隊與俄羅斯維持緊密的接觸，而且他本人敵視情報機關，情報當局已決定扣留部分敏感情報資料，包括情報渠道及消息來源。

報導說，此事件進一步反映出美國白宮與情報機關互不信任的情況。此外，有報導稱，特朗普正計劃派出親信空降並整頓情報機關。

《華爾街日報》16日引述匿名官員的消息指，為保護情報來源，當局往往會選擇保密，向國會甚至總統隱瞞部分信息，但本次隱瞞消息的動機是質疑特朗普的誠信，這種情況是前所未見的。官員透露，有高層下令要求情報機關逐漸減少每日情報簡報會的信息量，原因是特朗普多次顯露出對俄總統普京的仰慕，加上曾鼓勵俄國黑客攻擊他的競選對手希拉蕊。雖然暫時不清楚情報機關當局隱瞞了多少情報，但白宮及國家情報總監辦公室均否認指控。

美國總統每日都要聽取情報簡報，但相較於歷任總統，特朗普對於接收簡報極為抗拒，報導指這一方面是因他認為這類信息無用，另一方面是因他不信任情報機關。

特朗普就任之前就已與情報機關交惡，這種情況在他執政后仍然沒有改善跡象。弗林涉嫌上任前私自與俄羅斯聯絡，並被媒體披露，早前引咎辭職。但特朗普15日在社交網站推特撰文，將矛頭指向情報機關，聲稱真正的醜聞是情報官員如「派糖」般交出機密信息；特朗普並批評稱，有人非法泄漏情報，背後明顯有政治動機，目的是協助敗選的希拉蕊收復失地。（實習編輯：周思敏 審核：譚利婭）