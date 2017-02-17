朴槿惠調查期限將至 韓獨檢組申請延期北京新浪網 (2017-02-17 09:33)
[環球網報導 記者 魏悅] 韓聯社2月16日報導稱，韓國總統親信門獨立檢察組的調查期限將於本月28日到期，獨檢組16日向代理總統黃教安提出延長調查期限的申請。
獨檢組發言人李圭喆當天在例行記者會上表示，此案調查對象較多，調查很難在月底前結束，因此獨檢組申請延長調查期限。
韓國《獨檢法》規定，獨檢組的調查期限為70天，若調查難度大，可在截止日期三天前向總統提出延長調查時間30天，延長只限一次。目前總統朴槿惠被停職，因此將由代理總統黃教安就是否批准做出決定。
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