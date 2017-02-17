巴基斯坦自殺式爆炸致已致100人死 IS宣稱負責北京新浪網 (2017-02-17 08:30)
[環球網綜合報導 記者 趙衍龍]當地時間16日晚，巴基斯坦南部信德省塞赫萬地區（Sehwan）一清真寺遭遇自殺式襲擊。香港東網2月17日報導稱，截至目前已造成約100人死亡，上百人受傷。極端組織「伊斯蘭國」（IS）承認責任。
據巴基斯坦當地媒體報導，距離首都卡拉奇東北200公裡外的信德省偏遠地區的Lal Shahbaz Qalandar清真寺，周四晚上遭遇自殺式炸彈襲擊，信德省首席部長已宣布全省進入緊急狀態。
警方稱，一名自殺式炸彈襲擊者進入清真寺，首先投擲一枚手榴彈，以製造恐慌，但手榴彈沒有爆炸，接著就引爆身上炸藥。在這宗襲擊中，有大約100人死亡，死者包括婦女兒童。
IS透過其新聞機構聲稱襲擊是他們所為。
官方稱，由於爆炸地點位置偏遠，令救援難度增加，估計死傷數字會繼續上升。加上周四是當地信眾的神聖日子，大批信眾到清真寺祈禱，因而造成大量人命傷亡。
報導稱，這是巴基斯坦近日來第二度遭遇襲擊，旁遮普省首府拉合爾周一亦曾發生自殺式炸彈襲擊，造成最少13人死亡，數十人受傷。
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