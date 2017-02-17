[環球網綜合報導 記者 趙衍龍] 特朗普16日在他上任以來的第一場個人記者會上，再扛上媒體。台灣「中央社」2月17日報導稱，特朗普否認他的競選團隊成員與俄國官員接觸，指紐約時報的報導是「假新聞」。他要求司法部調查導致國家安全顧問弗林辭職的情報外洩問題，並稱弗林在他就任總統前與俄國大使談話根本沒有錯。

特朗普否認競選團隊與俄方接觸，他表示，「他們對此一無所知，他們不在俄國，他們從未打電話到俄國，也沒有接到俄國的電話。全是假新聞。」

他也為本周遭他要求請辭的國家安全顧問弗林（Michael Flynn）說話，認為弗林在他就任總統前與俄國大使談話根本沒有錯。特朗普說：「他是做自己的工作。他只是要做自己的工作。」

特朗普表示，是「情報機構的人」放出消息，並批評這是「洩密罪行」。「我們對此非常嚴肅以對。我已找過各機構的所有主管。其實我已要求司法部調查這些洩密事件。」