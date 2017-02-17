美國10名總統亞太裔顧問辭職 拒絕為新總統效力北京新浪網 (2017-02-17 08:53)
中新網2月17日電 據外媒報導，美國總統亞太裔顧問委員會（President』s Advisory Commission on AAPI）的10名成員日前向總統特朗普遞交辭職信。10人在信中聯合表示，無法繼續為旨在推行與他們目標、原則及職責不符的政策的總統服務。
在信中，華裔葛瓊美（Kathy Ko Chin）、郭為婉（Daphne Kwok）等10人明確反對特朗普近期的推行的一系列政策，抗議他把移民、難民、有色人種及不同信仰者描繪成不值得信任的威脅性人群。
繼特朗普就職以來，已陸續有16名總統亞太裔顧問辭職。此次10人集體辭職，並在信中抨擊特朗普要削減庇護城市聯邦資金、取締奧巴馬健保、禁止穆斯林國家難民和遊客入境等政策，指責特朗普的行為與其宗旨不符，且日漸削弱亞太裔社區的福祉。
16日，國會亞太裔黨團委員會主席趙美心表達支持。她說，總統亞太裔顧問相繼大規模出走，彰顯亞太裔小區對特朗普近期發佈行政命令，威脅移民、穆斯林和難民小區等行為的反對。
她讚揚亞太裔顧問為亞太裔福祉與進步所做的貢獻，「他們的勇敢與立場，提醒我們必須繼續拒絕仇恨和歧視政策，共同保衛全美國人的民權」。
但特朗普競選時的亞太裔顧問委員會成員李忠剛指出，這批辭職的顧問原本就由上屆總統任命，與特朗普無關。「黨派輪替，原先民主黨政府的顧問不滿很正常」。
他認為，這批人選在這一時機，以及這樣的方式辭職，是出於政治意圖、違背道德倫理的行為；是在濫用總統的信任，肆意搞政治宣言。
他還澄清，特朗普政府的總統亞太裔顧問委員會尚未成立，因為他還在等待政府班底全面就位。由於正值新政府初期，任命顧問的工作並不屬於優先項。
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