中新網2月17日電 據外媒報導，韓國法院當地時間17日凌晨批准了逮捕三星電子實際領導人李在鎔的拘捕令，因其被指參與震動韓國政商界、導致總統朴槿惠被彈劾的腐敗醜聞。

首爾中央地區法院（Seoul Central District Court）稍早批准了檢察官提出的拘捕李在鎔的請求。

現年48歲的李在鎔是三星帝國的法定繼承人。他面臨包括涉嫌行賄在內的多項指控。該法院未就檢察官提出的其他指控作具體評論。檢方有至多20日的時間來起訴李在鎔。

檢察官稱，三星電子副董事長李在鎔涉嫌行賄、挪用公款和作偽證。這些指控與三星電子向據稱與朴槿惠朋友有關的機構行賄約3700萬美元有關。

有媒體分析指出，法院的最新行動意味著三星的決策恐將受到干擾。若李在鎔被正式起訴，對其的審判和判決最長或耗時18個月之久。