（中央社記者曾依璇巴黎16日專電）巴黎正爭取2024年奧林匹克運動會主辦權，並立志舉辦歷來最環保的奧運會。巴黎申奧委員會表示，巴黎大眾運輸公司做為合作夥伴，已開始測試100%電力驅動的無人駕駛公車。



巴黎自2月初起，為爭取奧運主辦權展開國際宣傳活動。巴黎申奧委員會表示，巴黎大眾運輸公司（RATP）推出世界少見的無人駕駛電動公車計畫，申奧委員會為此喝采。



根據申奧委員會資料，巴黎大眾運輸公司已開始測試兩輛100%以電力為動能的無人駕駛公車，是全球大眾運輸系統的先驅，這種環保公車將於奧運會期間用來接駁運動員和遊客，首先會於塞納河兩岸運行。



法國是促成巴黎氣候協議簽署的功臣，且於2015年通過能源過渡法案，旨在促進綠色能源成長、降低石化燃料和核能發電比例，在這次申奧活動中，也特別強調節能和永續性。



巴黎號稱要舉辦歷來最環保的奧運會，目標是比2012年倫敦奧運和2016年里約奧運減少一半以上的碳排放量。



除了巴黎以外，洛杉磯和布達佩斯也希望取得2024年奧運主辦權，獲選城市將於9月13日揭曉。



法國媒體普遍評估，巴黎上次爭取2012年奧運主辦權輸給倫敦，這次捲土重來，勝算很大。1060217