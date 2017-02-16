韓檢申請搜索青瓦臺 遭法院駁回中央廣播電台 (2017-02-16 14:48)
韓國聯合通訊社(Yonhap)今天(16日)表示，南韓法院駁回了獨立檢察組申請搜索總統府青瓦臺的要求。這項要求是檢方調查一宗日漸擴大關說醜聞的一部分，南韓總統朴槿惠(Park Geun-hye)也可能因該醜聞被彈劾下台。
調查這起貪腐醜聞的獨立檢察組，也曾經搜索南韓最大財團三星集團(Samsung Group)。獨檢組稍早曾表示，他們已經向法院申請搜索青瓦臺。在此之前，總統府已於本月稍早擋下了1次搜索行動。
南韓獨立檢察組一直針對三星集團與朴槿惠的關係進行調查，並指控李在鎔以三星領導人的身分，捐獻430億韓元(3,770萬美元)給朴槿惠密友崔順實(Choi Soon-sil)旗下的公司與基金會，以換取崔順實支持2015年三星2間子公司的合併案。
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