韓國聯合通訊社(Yonhap)今天(16日)表示，南韓法院駁回了獨立檢察組申請搜索總統府青瓦臺的要求。這項要求是檢方調查一宗日漸擴大關說醜聞的一部分，南韓總統朴槿惠(Park Geun-hye)也可能因該醜聞被彈劾下台。

調查這起貪腐醜聞的獨立檢察組，也曾經搜索南韓最大財團三星集團(Samsung Group)。獨檢組稍早曾表示，他們已經向法院申請搜索青瓦臺。在此之前，總統府已於本月稍早擋下了1次搜索行動。

南韓獨立檢察組一直針對三星集團與朴槿惠的關係進行調查，並指控李在鎔以三星領導人的身分，捐獻430億韓元(3,770萬美元)給朴槿惠密友崔順實(Choi Soon-sil)旗下的公司與基金會，以換取崔順實支持2015年三星2間子公司的合併案。