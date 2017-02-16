▲宗教界人士本月14日與總統蔡英文茶敘，當面表示反對同性婚姻修改民法的態度。（資料圖／NOWnews）

總統蔡英文本月14日下午在立法院長蘇嘉全的安排下，與20多位各宗教團體領袖進行新春茶敘。據與會人士16日轉述，會中有代表對婚姻平權修民法972條一事，表達強烈反對之意，聲稱不惜「拋頭顱、灑熱血」。蔡英文則在總結時表示，「沒想到（婚姻平權立法）衝那麼快」，甚至被民眾這麼激烈的反應給嚇到，蔡英文的這番談話在網路上引起各方論戰。

《基督教論壇報》報導指出，台灣基督長老教會總會副書記張顯爵牧師在會中向蔡英文表示，教會立場是反對修改民法972條，同性婚姻立專法是一個可以討論的方式。張顯爵也在會中強調，「若政府執意修改民法972條，教會不少牧者及基督徒因聖經幾千年來對於婚姻的教導，屆時可能有人會不惜拋頭顱、灑熱血。因此，希望總統及政府對於修法務必需要謹慎。」

張顯爵也轉述蔡英文總結意見指出，她對此次修法衝這麼快感到驚訝，更對於民眾反映這麼強烈而有嚇到，蔡英文希望所有提案（包括專法）都能在立法院中充分討論，更讓整個社會大眾理性參與對話。

由於過去半年多來關於婚姻平權的爭議，蔡英文始終沒有表達主張修改民法或立專法的態度，僅透過總統府發言人黃重諺強調，總統府支持婚姻平權的主張，因此蔡英文在與宗教人士茶敘的過程中，談到同性婚姻立法「衝太快」的問題，再度引起正反兩方論戰。

台灣基督長老教會助理總幹事鄭英兒16日受訪還原現場狀況指出，蔡英文那天很有耐心，仔細聽取各宗教團體的意見，她表示很高興能和宗教團體有溝通的機會。宗教界代表在會中主要針對2項議題與蔡英文交換意見，一是宗教團體法，已經講很久了還沒正式制定，不同宗教團體有不同期待，蔡英文認為各宗教有共識的事情可以先立法；另一件則是婚姻平權修法或另立專法的問題。

鄭英兒轉述指出，蔡英文很歡迎各宗教提出不同意見，立法院也在討論這件事情，除了民法修法，或要另立專法，這有空間可以討論對話。蔡英文強調不要情緒化，造成彼此對立和緊張，這是價值觀的調整和改變，也是世代性的挑戰，年輕的世代和老一輩，要有空間進行對話。立法院修法和立專法有不同討論，期待不要讓調整價值觀成為不同世代的對立。

鄭英兒也表示，「蔡英文沒想到立法院在民法修改的這部分，進度這麼快，也沒想到不同意見的人，會造成這麼大的緊張，她很不希望在討論這些議題時，有這麼情緒化的舉動，彼此要有更多溝通和對話。」