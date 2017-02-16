大馬副首相：會歸還金正男遺體予北韓中央廣播電台 (2017-02-16 14:53)
馬來西亞副首相阿末扎希(Ahmad Zahid Hamidi)今天(16日)告訴記者，大馬會依平壤(Pyongyang)當局要求，把北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男的遺體送還，但「還有程序得遵循」。
一段活動影片顯示，阿末扎希與區域商界領袖會面之後，被記者問及此事。阿末扎希證實，平壤當局先前已提出要求。
他說，「我們會協助任何外國政府的要求，儘管還有程序須遵循。我們的政策是必須尊重與任何其他國家的雙邊關係。」
阿末扎希也證實，13日在吉隆坡(Kuala Lumpur)機場遇害的男子就是金正男。大馬警方先前在官方聲明中，僅以一名韓國男子指稱死者。
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