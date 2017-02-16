回歸委員會中心主義 公督盟促召委應資深中央廣播電台 (2017-02-16 15:12)
公民監督國會聯盟今天(16日)表示，為了使立法院8個常設委員會發揮專業功能，應該推動「委員會中心主義」，關鍵做法就是主持議事的召委應該由資深立委擔任，他們認為，如果由不熟悉議事規則的新手立委擔任，恐怕會因為議事衝突而讓法案失焦。
立法院將在23日舉行委員會召委選舉，對此，公督盟理事曾建元表示，召委必須熟悉議事規則，才能確保議事順暢，他也對有新立委把召委當績效的做法，表示沒有必要。
曾建元說：『(原音)看到許多新進立委把召委當成他在立法院表現的績效，我想這心態可能不太必要，很多國家在召委選舉中是很重視資深制度，資深代表什麼，就是對議事規則的熟悉。』
公督盟執行長張宏林表示，他期許新會期的召委必須要了解議事規則，否則貿然推選不熟議事程序的立委擔任召委，恐怕會造成議事災難與社會對立。
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