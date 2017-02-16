立法院新會期明天開議，國民黨今天(16日)召開立法實務研討會。國民黨在新會期將提出25項優先重大法案，包括「勞動基準法修正草案」，以解決「一例一休」衍生的問題。至於民進黨提出的年金改革法案以及行政院編列的「前瞻基礎建設計畫」特別預算，黨團也將強力監督，嚴格把關。

國民黨16日下午召開立法實務研討會，立法院黨團書記長王育敏報告第九屆第三會期黨團優先推動的重大法案，分為食安、勞工權益、社福、農業等九大面向，共25案，包括補救一例一休的「勞動基準法修正草案」，修法明文規範勞工加班可自由選擇領加班費或補休，且補休時數應依比例換取，無法休完的補休時數，雇主應付加班費。

王育敏指出，國人非常關心美豬進口議題，國民黨團一定會力擋，因此新會期的優先法案也包括「食品安全衛生管理法修正草案」，明訂國內外產製品不得檢出瘦肉精，以及「學校衛生法修正草案」，增訂學校供應膳食禁止使用瘦肉精。另外，還包括制定長照保險財務的「長期照顧保險法修正草案」、建立農業保險制度的「農業保險法草案」、鼓勵青年創業的「產業創新條例修正草案」、建立各族群平等政策的「反族群歧視法草案」等。

此外，國民黨團也將嚴格把關民進黨政府提出的年金改革相關法案，以及行政院提出每年新台幣2,500億、4年1兆元的「前瞻基礎建設計畫」特別預算，檢視預算編列項目是否合理，避免成為明年縣市長選舉綁樁的工具。王育敏說：『(原音)這列為監督事項，不是我們要提出的法案，是現在的執政黨力推的年金改革，我們會強力的監督，民進黨他最後到底要提出什麼樣的改革版本，在這當中我們再加入我們的意見跟看法。』

黨團總召廖國棟則提到，民進黨提出婚姻平權法案，但立法院何時處理現在完全沒有時間表，由於憲法法庭將就同性婚姻展開言詞辯論，等到釋憲文出來後，社會的衝撞將更大，黨團屆時會被動配合處理。