馬來西亞副首相阿末扎希(Ahmad Zahid Hamidi)今天(16日)表示，北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男，在吉隆坡(Kuala Lumpur)機場遭到暗殺，此事不會影響兩國雙邊關係。

被記者問及謀殺案是否會影響雙方外交關係時，阿末扎希說，「不會。對於任何其他已在這兒設置使館的國家，我們會維持並希望強化我們的關係。」

南韓情報官員表示，金正男是在走過吉隆坡國際機場，準備登上往澳門的飛機前，遭北韓派遣的特務給毒死。