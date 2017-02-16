（中央社記者劉建邦台北16日電）台北翡翠水庫管理局表示，翡翠水庫今天上午8時水位為163.24公尺，有效蓄水量2億7520萬立方公尺，蓄水率8成2，至5月底前台北的民生用水無虞，也可支援新北市板新地區用水。



翡管局表示，翡翠水庫集水區自去年12月至今年2月降雨量284.3毫米，僅達歷年平均雨量50%，但在審慎操作調控水量下，至16日上午8時水庫水位為163.24公尺，較歷年同期平均水位162.02公尺高1.22公尺。



翡管局說，有效蓄水量達2億7520萬立方公尺，較歷年同期平均蓄水量多1020萬立方公尺，蓄水率82.03 %。目前水庫蓄水量不僅可充分供應台北地區民眾用水，也可支援新北市板新地區用水。



翡管局表示，依中央氣象局未來氣象預報資料及台北與板新地區用水需求，評估5月底前民生用水無虞。



翡管局說，目前翡翠水庫雖水情平穩，但基於「有水當思無水之苦」理念，仍籲請民眾養成節約用水好習慣，從小處節水做起，珍惜寶貴水資源。1060216