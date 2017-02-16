中新網杭州2月16日電(記者 陳麗莎)因為檢驗檢測機構准入資質審批的一項改革，浙江台州的李先生收穫了一份意外的喜悅，計劃中打算最快一年能辦好的審批事項，現在最慢也只需85個工作日就可以辦結了。

在浙江，通過多年來持續深化簡政放權，在不斷深化經濟社會各領域改革，以政府權力的減法換取市場活力的加法上，已收穫有目共睹的成績。2016年，浙江全省行政許可事項從554項減少到516項，四年累計減少779項。

自2017年浙江政府工作報告中提出加快推進「最多跑一次」改革后，「群眾和企業到政府辦事最多跑一次」的話題更是持續「走紅」。如何深化是擺在眼前的現實。

對此，浙江省質監局黨委書記、副局長楊燁在16日於杭州召開的浙江省質監局深化「最多跑一次」改革新聞通報會上表示，浙江將推出10項改革舉措，在切實降低企業制度性交易成本的同時，力爭讓企業和群眾辦事「一次不跑、事事辦好」。

其中，推行政務服務事項「一次不跑、事事辦好」清單式管理等舉措引人關注。

楊燁介紹，為了讓更多企業和群眾辦事「足不出戶、證書到家」，浙江省質監局列出了包括特種設備設計單位資格許可、專項計量授權、企業產品標準備案等在內的30項政務服務事項，制定「一次不跑、事事辦好」事項清單，以實現網上諮詢、申請、受理、審批、查詢、反饋、投訴、評價，證書快遞送達或在線列印。

浙江還將標準助推質監行政審批改革，著力推行行政審批事項編碼標準化，建立行政審批事項的「身份證」，應用二維條碼技術，實現行政審批進展實時查詢，並打造群眾辦事「一本通」，為行政許可提供「標準答案」。

值得一提的還有清費減負工作。浙江將完善收費正面清單與公示制度，認真執行好涉企減負的取消、停徵、免征和降低收費類項目。企業計量標準器檢定收費按標準的50%收取；工業產品生產許可證質量檢驗檢測費、生產企業強制檢定計量器具檢定費、企業鍋爐能效測試費均按標準的70%收取；鍋爐、起重機和遊樂設施安裝檢驗費按標準的80%收取，以上減負政策實行3年。

此外，改進網上審批系統、簡化行政辦事流程、深化市縣行政審批層級一體化改革、繼續擴大「當場許可」範圍、清理規範中介服務行為等改革舉措也將為浙江簡政放權開闢新空間。(完)